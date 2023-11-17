Eli Lilly построит свой первый фармзавод в Германии

Фармацевтическая компания Eli Lilly построит свой первый завод в Германии в городе Альцай (земля Рейнланд-Пфальц). Стоимость проекта оценивается в €2,3 млрд, и его необходимость обусловлена ростом спроса на продукцию Eli Lilly, в частности на препараты от ожирения и диабета.

Планируется, что новый завод начнет работать с 2027 года. Таким образом, у Eli Lilly будет шесть фармацевтических заводов в Европе. Компания отмечает, что размещение завода именно в Германии «гарантирует быстрый доступ к новым вариантам лечения и снизит зависимость от нестабильных цепочек поставок». В компании не указывают, какие именно препараты будут производиться на будущем заводе в Германии.

Однако агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в числе этих препаратов будет тирзепатид (торговое название Mounjaro), который по утвержденным показаниям применяется для лечения диабета. Он также показал эффективность в решении проблемы ожирения, хотя эти показания не заявлены инструкцией.

При этом в США на прошлой неделе регуляторы одобрили использование тирзепатида (торговое название Zepbound) именно для лечения ожирения. В целом эксперты оценивают глобальный рынок препаратов для контроля лишнего веса как очень перспективный, учитывая текущий спрос. По мнению экспертов, на которых ссылается Reuters, к концу десятилетия годовой объем продаж таких препаратов составит $100 млрд.

Алена Миклашевская