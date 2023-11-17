Застройщик нового театра в Краснодаре заявил о проблеме ограничения высотности

Основной проблемой реализации проекта театрального комплекса «Континент» в центре Краснодара является ограничение высотности построек градостроительными нормами (18 м). Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на пресс-службу компании-застройщика «БЭЛ Девелопмент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян / «Краснодарские известия» Фото: Саркис Айвазян / «Краснодарские известия»

«Мировой опыт создания театрально-концертных комплексов подтверждает, что технологические, прежде всего акустические, требования к таким комплексам не могут быть ограничены высотой 18 метров»,— цитирует издание заявление застройщика.

В компании выразили готовность взаимодействия с местными органами власти для разрешения ситуации, сославшись на Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края от 21.07.2015 № 102. В нем содержатся градостроительные регламенты, допускающие возможность возведения здания высотой до 56 м без ущерба окружающим, в том числе историческим, постройкам.

В то же время урбанист Сергей Бурцев утверждает, что существующие коммуникации в центре Краснодара могут не справиться с нагрузкой, связанной со строительством крупного объекта. Однако в компании отметили, что «никаких иных сложностей в реализации проекта не возникнет».

Как сообщил ранее «Ъ-Кубань», на участке площадью 2 га в границах улиц Красная, Пашковская и Длинная планируется возвести театрально-концертный комплекс на 1,2 тыс. мест с гостиницей. Застройщик также проведет реконструкцию всего 193-го квартала, включая реставрационные работы четырех объектов культурного наследия.

Анастасия Донскова

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