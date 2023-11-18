От имени сказочного героя

К 180-летнему юбилею сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок» «Ъ» решил исследовать, насколько сильно созданные датским писателем образы вошли в нашу жизнь. В качестве проявления всеобщей узнаваемости его героев мы выбрали использование их как бренды российскими компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Исследование проведено по 134 произведениям Ганса Христиана Андерсена с уникальными наименованиями: «Оле-Лукойе», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Пастушка и трубочист», «Стойкий оловянный солдатик» и др.

Анализ базы данных «СПАРК-Интерфакс» показал, что с 1991 года сказки Ганса Христиана Андерсена дали имена 766 российским учреждениям всех форм собственности. На данный момент работает менее половины (329) из них.

Коммерческими являются 79 из них. Остальные — это некоммерческие организации, школы и детские сады в региональной или муниципальной собственности. Чаще всего они используют имя «Дюймовочка».

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Из ныне работающих имя «Гадкий утенок» носит только одна фирма. Это ООО зарегистрировано меньше месяца назад (19 октября 2023 года) в поселке Западная Лица Ленинградской области для «розничной торговли предметами личной гигиены».

Созданное в 1995 году в Петрозаводске ООО «Гадкий утенок» просуществовало восемь лет и было ликвидировано по решению суда. В базе не сохранились сведения о его сфере деятельности. Торговая интернет-компания с таким же названием из Тюмени с июня находится в стадии ликвидации.

Больше всего предпринимателей в России вдохновляют «Снежная королева» и «Огниво». Первые часто торгуют мехами, мороженым и замороженной рыбой. Вторые продают табак и лесоматериалы, перерабатывают мед, изготавливают печи и монтируют отопительные системы.

Сейчас хотя бы одна компания со «сказочным» названием от Андерсена есть в 35 из 89 регионов России. Чаще всего они работают в Москве и Свердловской области, где к популярным наименованиям добавляется «Русалочка».

Как правило, «сказочные» предприятия занимаются оптовой и розничной торговлей, гостиничным делом. Например, некоторые «Русалочки» продают полуфабрикаты из водорослей и сдают лодки напрокат, одна из «Дюймовочек» продает алкогольные напитки, а «Принцессы на горошине» — матрацы и, неожиданно, ветчину.

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Средний возраст компаний со «сказочными» наименованиями — 14 лет. Из действующих компаний старше всех оказались фермерское хозяйство «Огниво» из деревни Верх-Чик Новосибирской области и московская парикмахерская «Русалочка» на улице Гурьянова. Они открыты в марте и июне 1992 года соответственно.

За последний год зарегистрировано пять коммерческих предприятий с андерсеновскими именами — тот самый продавец предметов личной гигиены «Гадкий утенок» в Ленинградской области, спортивный клуб «Русалочка» в Челябинске, гостиница «Русалочка» в Саратове, фирма по электромонтажным работам «Огниво» в Нижнем Новгороде и продавец металлов с таким же названием в Москве.

Отчет о численности персонала публикует только половина частных предприятий (38 из 79 компаний). Больше десяти человек зарегистрировано лишь в воронежской гостинице «Бронзовый кабан». Штат свыше десяти человек также имели продавец мороженого из Владикавказа «Снежная королева» и фирма по недвижимости из Красногорска «Оле-Лукойе». Но недавно они сменили свои названия на «Снежка» и «Эридана».

Экономический эффект от использования компаниями «сказочных» названий трудно оценить, большинство из них — небольшие непубличные предприятия и не раскрывают отчетность. Из 38 частных компаний, отчитавшихся за 2022 год, 9 несут убытки. Самой прибыльной оказалась компания из структуры продавца одежды «Снежная королева»: до вычета налогов 3,3 млрд руб.

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В стране также работают три компании с именем самого сказочника. ООО с названием «Андерсен» — гостиница в Саратове, мастерская ковки в Красногорске и занимающаяся «профессиональной, научной и технической деятельностью» фирма в Ростове-на-Дону. А известная сеть детских кафе «Андерсон» не попала в список, так как пишется через «о».

Российские предприниматели эксплуатируют не только сказки Андерсена. Многие отдают предпочтение отечественным историям, таким как «Садко» и «Теремок».

Иногда «сказочными» оказываются не только названия, но и сами предприниматели. В Санкт-Петербурге закрытой в 2006 году торговой компанией «Эйр» владел Ганс Христиан Андерсен, в прошлом — Борис Лукьянов. В сентябре 2021 года СМИ также сообщали о его личном банкротстве и визите финансового управляющего в пустующий дом в деревне. Хозяина на месте не оказалось.