В Краснодаре свыше 15 тысяч жителей перешли на электронные квитанции за воду

Жители Краснодара все чаще делают выбор в пользу электронной квитанции на оплату услуг «Росводоканал Краснодар». С начала этого года 5 тысяч абонентов предприятия отказались от бумажных квитанций и получают платежный документ на электронную почту.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Чтобы перейти на цифровой формат квитанций, достаточно зайти на сайт «Росводоканал Краснодар» в раздел «Электронная квитанция» и заполнить форму согласия. После этого переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажных документов будет синхронизирован.

Подключить сервис также можно в «Личном кабинете» на сайте компании или в мобильном приложении. В меню необходимо установить признак согласия на получение только электронной квитанции. С этого момента платежные документы будут формироваться и приходить абоненту в цифровом формате. Также подключить услугу можно в центрах обслуживания абонентов по следующим адресам:

- ул. Каляева, д. 198;

- ул. Кирова, д. 183/3, Пашковский жилой массив;

- ул. Петра Метальникова, д. 42.

«Краснодар – один из самых динамично развивающихся городов России. Горожане все больше ценят свое время и стремятся проводить различные платежи в максимально удобном формате. Сервис электронных квитанций отвечает всем требованиям современного человека. Он также незаменим для тех, кто часто выезжает в командировки или живет в другом населенном пункте. Цифровая квитанция имеет такую же юридическую силу, что и бумажный аналог», - говорит коммерческий директор «Росводоканал Краснодар» Павел Широков.

Подключив цифровую счет-квитанцию, можно изменить способ получения при возникновении необходимости. Оформление квитанции бесплатно и занимает несколько минут. Просмотреть документ можно с любого смартфона, планшета или компьютера.

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