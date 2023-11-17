Гергиев высказался о своем назначении на пост гендиректора Большого театра

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал свое назначение на место генерального директора Большого театра в Москве при сохранении руководства петербургским культурным учреждением. Дирижер высказался на этот счет на Санкт-Петербургском культурном форуме, передает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Гергиев указал, что достаточно занят и не стремился нагрузиться себя работой. При этом народный артист Российской Федерации считает необходимым трудиться на территории отечества.

Должность худрука Мариинского театра дирижер занимает с 1988 года. Пока что нет официальной информации о том, что господин Гергиев будет занимать сразу две должности. Уточнить сведения по этому моменту должны во время Форума объединенных культур.

Ранее сообщалось, что в связи с назначением народный артист РФ сменит Владимира Урина, который возглавляет Большой театра с 2013 года.

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