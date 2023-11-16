Валерия Гергиева назначат директором Большого театра

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев будет назначен гендиректором Большого театра, сообщили «Известия».

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По информации издания, о назначении господина Гергиева могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 16 по 18 ноября. Предположительно, он будет совмещать руководство Мариинским театром и Большим театром.

На посту гендиректора Большого театра Валерий Гергиев сменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. По информации «Фонтанки», он займет также должность художественного руководителя Большого театра. Источник издания сообщил, что это было условием, которое выдвинул сам Валерий Гергиев. В Министерстве культуры, Большом и Мариинском театрах информацию о назначении комментировать отказались.

Валерий Гергиев — дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1998 года.