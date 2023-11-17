В крови погибшей школьницы из Каменск-Уральского не нашли наркотики или алкоголь

В крови 16-летней девушки, которую в начале августа нашли мертвой в лесу Каменск-Уральского, не обнаружили следы наркотиков или алкоголя. В печени, почках и крови подростка выявили кофеин. С заключением судебно-медицинской экспертизы ознакомился «Четвертый канал».

Напомним, тело школьницы обнаружили ночью 9 августа. По данным СМИ, девушка приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил, ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз девушка выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат» по Рябова, 1а. Ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом.

По подозрению в убийстве школьницы был задержан велосипедист, который преследовал девушку в день ее смерти. Он утверждает, что взял у школьницы только телефон, не причинив ей никакого вреда. По данным следствия, полового насилия не было.

Мария Шараева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте