Панк-сказка «Король и Шут», Валерия и «Версаче»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать симфоническую панк-сказку «Король и шут», посетить концерты Валерии и Сергея Куренкова. В музеях можно сходить на лекцию Алексея Коршуна о «White album» The Beatles, а также на выставку «О-Сеть». В театрах можно увидеть спектакли «Как попасть в рай?» и постановку «В единственном числе» Коляда-театра. А в кино — документальные фильмы «Версаче» и «Ботеро». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Король и Шут" Михаил Горшенев

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ Солист группы "Король и Шут" Михаил Горшенев

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

Концерты

В Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» 18 ноября состоится эпическое шоу — симфоническая панк-сказка «Король и Шут». В оригинальных инструментальных версиях прозвучат «Прыгну со скалы», «Кукла колдуна», «Лесник» и другие хиты, а часть песен исполнят приглашенные вокалисты — Кристина Кошелева, Максим Свобода и Павел Пламенев. Более 120 виртуозных музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута» разместятся на многоуровневой сцене, а дирижировать сказочным оркестром будет сам Мертвый Анархист. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 22 ноября состоится концерт поэта, композитора и автора песен Сергея Куренкова. Его выступления отличаются лиричностью и динамичностью, душевностью и искренностью. Зрители услышат такие хиты, как «У тебя в глазах», «Женщина-воздух», «Я хочу побыть с тобой», «Я тебя рисую», «Обожаю», «Слезы — это небес роса» и другие. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

На концертной площадке «Фабрика» 22 ноября состоится трибьют-шоу, посвященное Нине Симон — иконе американской музыки XX века. Ее песни — это синтез таких направлений, как джаз, фолк, соул, поп-музыка и блюз. За свою карьеру она выпустила 170 студийных альбомов и синглов, исполнила более 320 песен. Будучи популярной певицей, пианисткой, композитором и аранжировщиком, Симон транслировала в творчестве самые актуальные и острые темы. Исполнит программу резидент джаз-клуба EverJazz Лиза Романова. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продюсер Иосиф Пригожин (слева) и певица Валерия

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Продюсер Иосиф Пригожин (слева) и певица Валерия

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В киноконцертном театре «Космос» 24 ноября выступит певица Валерия. Ее концерт будет сопровождаться сценической постановкой, интересными костюмами, танцами и впечатляющими зрелищными эффектами. В программе — известные хиты, в том числе, «Самолет», «Ты где-то там», «Часики», «Была любовь», «Метелица». Стоимость билета — от 1,9 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 24 ноября пройдет концерт-посвящение скрипачу Стефану Граппелли, на котором выступит квартет Владимира Желтовских. Благодаря сотрудничеству с гитаристом Джанго Рейнхардтом, с которым он играл с 30-х годов, Стефан Граппелли вошел в историю джазовой музыки. На концерте прозвучат мелодии Антонио Карлоса Жобима, Сонни Роллинза, Джанго Рейнхардта, Гарри Уоррена, Коула Портера, Джорджа Гершвина и других в аранжировках Граппелли и исполнении квартета Владимира Желтовских. В составе музыкантов: Евгений Безбородов (контрабас), Алексей Высоцкий (фортепиано), Александр Марков (ударные) и Владимир Желтовских (скрипка). Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 24 ноября состоится трибьют-шоу Modern talking&Pet shop boys с оркестром. Группы стали настоящими иконами музыкальной индустрии. На концерте прозвучат хиты в современной аранжировке симфонического оркестра. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галерея "Синара Арт"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Галерея "Синара Арт"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В галерее «Синара центра» 18 ноября пройдет заключительная экскурсия по выставке «Сказочные миры Ивана Билибина». Экспозиция включает в себя знакомыми с детства иллюстрации, хромолитографии и открытки. Работы Ивана Билибина, художника первой половины XX века, отличаются особым стилем, который отсылает зрителя к традициям древнерусского народного искусства с их узорчатостью и декоративностью с прорисовкой старинной русской одежды и предметов быта, необычная трактовка былинных и сказочных образов. Выставка продолжит работу до 19 ноября. Стоимость полного билета на экскурсию — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда (галерея Павла Неганова)

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда (галерея Павла Неганова)

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 22 ноября состоится «Час винила» журналиста Алексея Коршуна, посвященный 55-летнему юбилею «White album» британской группы The Beatles. Все участники знаменитой группы проявились в этом альбоме как музыкальные пассионарии, которые способны создавать собственные стили, жанры и направления. Посетители лекции полностью прослушают на виниле «White album» (1968 год). Стоимость полного билета на лекцию — 300 руб.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 24 ноября откроется выставка «Мечты о море», объединившая художников разных технических предпочтений: от классической живописи масляной краской до экспериментов в декоративно-прикладном искусстве. В пространстве экспозиции будут представлены произведения художников из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Магнитогорска, Снежинска, Челябинска. На выставке будет представлено более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Она продолжит работу до 11 февраля 2024 года. Стоимость входного полного билета — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 24 ноября откроется выставка «О-Сеть. Экспериментальная эстетика и новые медиа в СССР». Главные герои экспозиции — ученые, типографы, дизайнеры и художники, для которых были значимы практики децентрализации, распределенной работы и горизонтальной ответственности. Центральный сюжет экспозиции — история студенческого конструкторского бюро «Прометей». Бюро создалось вокруг физика Булата Галеева в 1962 году при Казанском авиационном институте. Специально для выставки современные музыканты и художники из Екатеринбурга и Казани записали альбом аудиовизуальных произведений, созданных при помощи аналоговых светомузыкальных инструментов «Кристалл» (1965), «Калейдофон-36» (1986) и пульта управления «Рассвет» (1986). Стоимость билета в галерею — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Спектакли

В Коляда-театре 18 ноября покажут недавнюю премьеру «В единственном числе». Спектакль представляет собой четыре монолога Марии Бердинских, Николая Коляды, Вероники Пирожковой и Кати Самани, объединенных одной темой: что делать человеку, которого жизнь загнала в угол? Монолог Николая Коляды «Гоголи в России как грибы растут», или «Дневник Веры Волковой» рассказывает о судьбе простой русской женщины, которые старается выдержать все испытания, выпавшие на ее долю. Монолог Кати Самани «Я — Юра» — о молодом человеке, который попадает в общество анонимных алкоголиков, где должен рассказать свою историю; монолог Вероники Пирожковой «Почему люди не рыбы?» представляет исповедь человека, ищущего Бога и успокоение. Монолог Марии Бердинских «Сиреневые шлепанцы» — о женщине, которая пытается поговорить с прохожими и высказать свою боль, но встречается с равнодушием. Стоимость билета — 700 руб.

Паблик-арт-программа «ЧО» 18 ноября представит аудиоспектакль, посвященный барельефу Павла Бажова и кварталу вокруг него. В исторический юбилей Екатеринбурга художники Катя Червонных и Степан Пантелеев расскажут о несостоявшемся подарке к 250-летию Екатеринбурга — панно по мотивам сказов Павла Бажова, которое задумали еще в 1970 годы, но работа так и осталась незаконченной. В этом году барельефу исполнилось 50 лет. Героями аудиоспектакля стали жители квартала, где расположен барельеф, они расскажут о себе и своей жизни. Вход на спектакль свободный, по предварительной регистрации.

В театральной платформе «В Центре» (Ельцин-центр) 18 ноября представят спектакль «Строчка Точка Мандельштам». Артист театра Ростислав Ганеев прочтет стихотворения Осипа Мандельштама, поэта, который чувствовал свое время, не молчал о том, о чем было принято молчать в 1930-е годы. Истинное в его произведениях передается в подтексте, через точки и приемы умолчания. Вход на спектакль свободный, по предварительной регистрации.

Во Дворце молодежи 23 ноября покажут спектакль «Как попасть в рай?». Сюжет рассказывает о военном, профессоре и ловеласе, которые случайно встречаются в таинственном комнате, где все двери открыты, но откуда невозможно убежать. Комедия перерастает в фарс, а потом в детективную историю. В ролях: Сергей Астахов, Ярослав Бойко, Андрей Кайков и Надежда Тегунова. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 18 и 19 ноября пройдет кинопоказ документального фильма «Версаче» о знаменитом модельере Джанни Версаче. Он стал эталоном стиля и свободы, изобретателем, который смешал античность и поп-арт, визионером, перевернувшим мир моды. В фильме через рассказы работавших с Версаче моделей, архивные кадры со знаменитых показов и отрывки из интервью с самим кутюрье зритель ознакомиться с творческой биографией гениального модельера. Показ пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

В Ельцин-центре 19 ноября состоится показ документального фильма «Ботеро» на языке оригинала с русскими субтитрами. Фернандо Ботеро — один из самых популярных современных художников. Кинокартина рассказывает о том, как взгляд художника преображает привычный мир, а уверенность в своем таланте и годы плодотворной работы приносят известность. Зрители увидят редкие кадры: дети художника открывают коробки с эскизами пятидесятилетней давности, лежавшими в заброшенном хранилище; сам Фернандо Ботеро проводит экскурсию по мастерской; его картины висят на выставке рядом с произведениями Пабло Пикассо. На кадрах Ботеро подводит итог: несмотря на славу, восторженные отзывы и финансовый успех, он все еще учится. Стоимость билета на кинопоказ — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джаз-клубе EverJazz 21 ноября в рамках проекта «Киноджаз» покажут советскую немую комедию «Два друга, модель и подруга» режиссера Алексея Попова. Это сатира о приключениях двух друзей, молодых рабочих мыловареного завода, которые изобрели машину для изготовления тары и и преодолели многое, пока их модель получила признание. Музыкальной фон к фильму создаст аккордеонист Евгений Гуренко. Стоимость билета на кинопоказ — 500 руб.

В кинотеатре «Синема Парк Алатырь» 21 ноября состоится предпремьерный показ фильма Романа Полански «Дворец». Действие происходит в роскошном отеле в Швейцарии в канун Нового года. Фильм — это сатирическая комедия о жизни «неприлично богатых» людей. В актерский состав вошли: Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан и Джон Клиз. В прокат фильм выйдет 23 ноября. Стоимость билета на предпоказ — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева