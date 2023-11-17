Погибшего в СВО ярославца наградили орденом Мужества

В ходе проведения специальной военной операции погиб Юрий Фуников из Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве рассказали, что погибший был лейтенантом и командиром взвода, посмертно он награжден орденом Мужества. Прощание с Юрием Фуниковым пройдет 20 ноября в храме святителя Леонтия Ростовского в Ярославле.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона»,— напомнили в правительстве.

Алла Чижова