Жители Тюменской области стали жениться на 2,6% чаще

Жители Тюменской области в период с января по сентябрь заключили чуть более 9,1 тыс. браков, что на 238 больше (+2,6%), чем за аналогичный период прошлого года. По данным Тюменьстата, число разводов увеличилось на 147 — до 5,9 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ведомства, на 100 заключенных браков приходится 65 разводов, против 66 в соответствующем периоде 2022 года. «Коэффициент брачности в расчете на 1 тыс. человек составил 7,6%, коэффициент разводимости — 5,0%»,— сказано в сообщении.

Напомним, в регионе в этот период родились чуть более 13,1 тыс. человек. Уровень рождаемости снизился на 0,2%. Однако умерли 12 тыс. человек, что на 6,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Полина Хабарова

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