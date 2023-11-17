В Петроградском районе Петербурга введут дорожные ограничения из-за ремонта

Ограничения и перекрытия движения транспорта в связи с дорожными работами в ближайшие два дня вводятся в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили 17 ноября в Государственной административно-технической инспекции города, с 08:00 воскресенья, 19 ноября, до 08:00 понедельника, 20 ноября, в частности, полностью закрывается движение по улице Блохина в направлении от Кронверкского проспекта к Провиантской улице.

Кроме этого, с 08:00 до 22:00 20 ноября движение будет ограничено на перекрестке улицы Блохина и переулка Нестерова с закрытием сквозного проезда по улице Блохина.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях, которые ввели в восьми районах Петербурга.

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