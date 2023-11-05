Новые дорожные ограничения вводятся в восьми районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных дорожных ограничениях. Их введут в ближайшие дни в восьми районах города, сообщили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В частности, в Василеостровском районе Петербурга в связи с производством работ по ремонту тротуаров с 6 ноября по 1 декабря движение транспорта будет ограничено по Менделеевской линии — на участке от Университетской набережной до Тифлисской улицы.

В Кировском районе, в свою очередь, из-за реконструкции теплосети на период с 7 ноября до 24 декабря полностью перекроют движение по Кронштадтской улице в направлении от Портовой улицы к дороге на Турухтанные Острова.

В Красногвардейском районе на один день 8 ноября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей движение ограничат у дома 14 по Хасанской улице.

В Красносельском районе по той же причине с 7 по 20 ноября для автомобилистов закрывается движение транспорта у дома 8 по Молодежной улице (территория Сергиево).

В Курортном районе с 6 по 12 ноября работы по прокладке водопровода в Сестрорецке потеснят водителей у дома 18/13 по Большой Горской улице.

В Московском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 5 по 30 ноября будет сложно проехать по Витебскому проспекту — от улицы Орджоникидзе до КАД.

Также в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи в том же районе с 7 ноября 2023 до 30 апреля 2024 года ограничения вводятся у дома 3 по улице Коли Томчака и на тот же период — по Ломаной улице у дома 3 по улице Коли Томчака.

В Невском районе из-за реконструкции газопровода с 8 ноября 2023 по 8 апреля 2024 года движение будет ограничено по улице Дыбенко у Товарищеского проспекта.

Во Фрунзенском районе с 6 по 12 ноября в связи с работами по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Боровой улице — от Прилукской до Расстанной улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь с 8 на 9 ноября из-за дорожных работ на транспортной развязке на пересечении КАД с проспектом Обуховской Обороны для автомобилистов полностью перекроют съезд с внутреннего кольца в направлении станции метро «Рыбацкое».

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