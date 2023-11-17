В Петербург поступили восемь туристических автобусов китайского производителя

Сотрудники «Пассажиравтотранса» в Санкт-Петербурге приступили к приемке восьми туристических автобусов китайского производителя Xiamen Golden Dragon Bus Co, Ltd, сообщили в городском комитете по транспорту.

Среди транспорта, который Петербург получил от китайской компании, шесть единиц относятся к классу «стандарт», остальные — к классу «комфорт». Эти транспортные средства способны вмещать 50 человек.

Для удобства пассажиров оборудованы комфортабельные сидения, снабженные системами вентиляции и освещения. Туристы также смогут откинуться на креслах и убрать подлокотники. На базе автобусов установлена мини-кухня, а зарядить устройства сможет каждый благодаря USB-зарядкам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Пассажиравтотранс» заключил контракт на более 9 млрд рублей с «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК), которая поставит Петербургу 350 автобусов.

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