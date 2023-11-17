После драки на стройке ЖК AFI Tower в Свиблово задержаны 139 человек

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил ТАСС, что в отдел полиции были доставлены 139 человек после драки на стройке, 76 из них привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). По факту произошедшего заведено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Накануне Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что драка между рабочими произошла на стройке башни в ЖК AFI Tower в Свиблово.

«Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников конфликта обратились за медицинской помощью»,— рассказал Владимир Васенин.

Представитель компании-застройщика Afi Development подтвердил «РИА Новости», что драка произошла на строительной площадке ЖК AFI Tower. По его словам, конфликт между рабочими произошел около 13:00 мск, после чего на место драки был вызван наряд полиции. Он добавил, что работы на объекте продолжаются в штатном режиме

О том, что на стройке в ЖК AFI Tower произошла драка, 16 ноября сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». На опубликованных им видео запечатлен момент задержания рабочих полицейскими. На одном из роликов видно, как рабочие несут на носилках двух мужчин. По словам жителей соседнего ЖК Silver, которые приводит «Осторожно, Москва», рабочие на стройке начали кричать «Аллаху Акбар» и «с арматурой в руках гнали застройщика».

Полина Мотызлевская