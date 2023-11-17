Третий форум недропользователей ЦФО пройдет в 2024 году в Воронежской области
Третий форум недропользователей ЦФО, крупнейшее в этой отрасли мероприятие в округе, состоится в 2024 году в Воронежской области. Об этом сегодня на закрытии второго форума недропользователей ЦФО в Калуге сообщил начальник департамента по недропользованию по ЦФО Станислав Чернитевич.
Фото: Павел Бойко
Второй форум проходил 15-16 ноября, в его ходе эксперты обсудили актуальные вопросы рационального недропользования, изменения в нормативно-методические документы, взаимодействия органов государственной власти и пользователей недр. Первый форум состоялся в Туле в 2022 году.