«Нептун» пропал с радаров

Украинская армия вновь попыталась атаковать Черноморский флот двумя противокорабельными ракетами «Нептун», которые, по данным Минобороны России, были успешно уничтожены над акваторией Черного моря. На этот раз, по сообщениям местных властей, никто не пострадал. Однако без скандала все равно не обошлось.

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Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ ЗРК С-400 «Триумф»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о ракетной опасности в пятницу, в районе полудня. В это же время, по сообщениям в соцсетях, жители города услышали мощный взрыв.

Граждан призвали укрыться в ближайших убежищах, а тех, кто остался дома,— плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и спрятаться в комнатах с несущими стенами. Наземный и водный общественный транспорт временно прекратил работу.

«Работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбито две воздушных цели. По информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Позже в Минобороны сообщили, что силам ПВО удалось пресечь атаку вооруженных сил Украины с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун», которые были сбиты над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.

После окончания тревоги местные жители стали жаловаться на полицейских, которые, по их словам, не позволили им укрыться в одном из своих отделений на улице Паршина и посоветовали искать убежище «на открытом пространстве».

В местном МВД позже оправдывали поступок своих сотрудников специальными протоколами, которые запрещают в подобных ситуациях укрывать граждан в административных зданиях.

Напомним, что не так давно в городе произошел аналогичный скандал, когда работники местного Дворца культуры рыбаков отказались пускать людей в укрытие во время тревоги, мотивируя это тем, что оно предназначено только для работников предприятия. Тогда власти города пригрозили владельцам коммерческих объектов серьезными штрафами, если подобная история повторится.

Александр Дремлюгин, Симферополь