«Травиата», стихи Асадова и еврейские песнопения

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции об искусстве и истории города, музыкальные концерты, показы авторского кино. Театры поставят оперу по драме Дюмы «Дама с камелиями», мюзикл по славянской мифологии и спектакль о творчестве Эдуарда Асадова. О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

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В пакгаузе открылась выставка «Горизонт», посвященная 90-летию художника Эрика Булатова. В экспозиции представлено около 20 крупномасштабных произведений одного из ведущих представителей неофициального искусства СССР. Работы привезены из 11 частных российских коллекций, Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

18 ноября на сцене концертного зала «Юпитер» на улице Варварской — мюзикл Глеба Матвейчука «Алконост» по мотивам славянской мифологии. История любви смертного Охотника и райской птицы, дочери Перуна Алконост. Исполнительница главной роли будет говорить лишь на языке танца. В продаже остались билеты от 1,4 тыс. руб.

18 ноября в пакгаузе на Стрелке состоится концерт «Путешествие из Венеции в Неаполь». Со сцены прозвучит музыка итальянского композитора Джоаккино Россини. В программе — канцонетты, ноктюрн-дуэты, ариетты из сборников «Музыкальные вечера», «Грехи старости». Билеты от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера «Травиата»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Опера «Травиата»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

18 и 19 ноября в Театре оперы и балета — опера Верди «Травиата» на сюжет драмы Дюма-сына «Дама с камелиями». Прототипом героини Виолетты Валери стала парижская куртизанка Мари Дюплесси. Виолетта влюбляется в небогатого Альфреда Жермона и оставляет свет. Отец Альфреда убеждает героиню расстаться с его сыном: она мешает женитьбе его дочери, скомпрометированной отношениями Альфреда с куртизанкой. Смертельно больная Виолетта решает пожертвовать своим счастьем. Опера на итальянском языке с построчным переводом на русский. Билеты от 500 руб.

19 ноября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова пройдет показ авторского кино «Вихрь» режиссера Гаспара Ноэ. Драма о пожилой паре и их сыне, которые пытаются бороться с прогрессирующей деменцией, и об одиночестве перед лицом смерти. Билет стоит 250 руб.

19 ноября в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной состоится лекция «Натюрморт. От умеренности до роскоши» из цикла «Эпоха малых голландцев». На картинах посетители смогут увидеть сюжеты на разные темы — от проповеди сдержанности до воспевания могущества Нидерландов. Билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Владимир Глазунов в моноспектакле «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем»

Фото: vk.com/glazunovstihi Актер Владимир Глазунов в моноспектакле «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем»

Фото: vk.com/glazunovstihi

22 ноября театр «Дом Актера имени Вихрова» на улице Пискунова покажет моноспектакль «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем». Актер Владимир Глазунов исполнит стихи советского писателя, потерявшего зрение во время Великой Отечественной войны. Музыку для спектакля написал композитор Сергей Сиротин. Билеты от 600 руб.

22 ноября в корпусе НГХМ в кремле пройдет лекция «Нижний Новгород как столица великого княжества». Кандидат исторических наук Павел Чеченков расскажет о периоде существования Нижегородского великого княжества (с середины XIV века до первой половины XV века), когда Нижний Новгород входил в число важнейших политических центров Руси. Билет стоит 200 руб.

23 ноября в пакгаузе состоится концерт «Менорная музыка» (менора — золотой семирожковый светильник, один из древнейших символов иудаизма). В программе — вокальные и инструментальные сочинения композиторов Крейна, Шумана, Цейтлина, Равеля, Вайнберга, созданные на темы еврейских песнопений и мелодий. Билеты от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Шоу трех органов»

Фото: vk.com/organ_trio_show «Шоу трех органов»

Фото: vk.com/organ_trio_show

24 ноября в «Юпитере» пройдет «Шоу трех органов» с оркестром, хором и солистами. В программе концерта — песни из мюзиклов, саундтреки из фильмов, авторские произведения зарубежных композиторов. Билет на концерт органной музыки можно купить за 5 тыс. руб.

24 ноября в Арсенале откроется выставка «Названо Вазари. Маньеризм» о течении в искусстве, эстетика которого сложилась в Италии после конца эпохи Возрождения. Название «маньеризм» происходит от слова «манера» — так называли направления в искусстве до появления термина «стиль». На выставке представлены картины и скульптуры европейских мастеров XVI-XVII веков и современных российских художников. Билет стоит 200 руб.

Подготовила Елена Ковалева