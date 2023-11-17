Татарстанец получил семь лет колонии за убийство несовершеннолетней дочери
В Татарстане мужчине дали семь лет колонии строгого режима за убийство 17-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Трагедия произошла еще в апреле этого года. Следствие полагает, что у осужденного с потерпевшей произошел конфликт, поскольку она, по его мнению, вела по телефону разговор интимного характера. В итоге мужчина толкнул дочь с лестницы, и она потеряла сознание, а потом он сбросил ее в реку Ик, подумав, что девушка скончалась, уточнили в СКР. Однако экспертиза показала, что причиной смерти стало утопление.
Позже мать потерпевшей обратилась в полицию. И 30 апреля тело девушки извлекли из воды.