Директора УК в Ижевске будут судить за уклонение от уплаты 30 млн рублей долга

В столице Удмуртии перед судом предстанет директор управляющей компании, которого обвиняют в уклонении от погашения кредиторской задолженности и злостном неисполнении решений суда (ст. 177 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, мужчина скрыл от судебных приставов сведения об открытых банковских счетах и средствах управляющей компании, а также намеренно не погашал задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. Ее сумма составила более 30 млн руб. При этом продолжал рассчитываться с контрагентами за оказанные услуги.