Стандарты позволяют девелоперам создавать уникальные проекты

Директор департамента по развитию продуктов федерального девелопера «Неометрия» Ольга Кавжарадзе приняла участие в конференции практиков, прошедшей в Москве в рамках VII Всероссийского форума серии Forcities. Основная часть повестки мероприятия была посвящена формированию бизнес-процессов внутри строительных компаний, а также формированию продукта, соответствующего требованиям рынка и запросам покупателей.

В своем выступлении Ольга Кавжарадзе отметила важность стандартов в работе девелопера. Однако, по ее словам, понимать стандартизацию нужно как способ масштабирования лучших практик. Который не делает продукт типовым, а, напротив, позволяет застройщику высвободить ресурсы для более глубокой проработки концепции проекта. И в результате – предлагать рынку что-то действительно интересное и привлекательное.

Также стандарт помогает компании регулировать финансовую сторону проекта, в том числе себестоимость и ценовые параметры.

«Безусловно, стандарты в разных классах и типах недвижимости не могут быть одинаковыми. Например, гостиничный комплекс «Нескучный сад» и жилой комплекс «Флора» федеральный девелопер «Неометрия» строит в одном городе – в Сочи. Однако это совершенно разные по сути продукты. Кроме того, набор стандартов зависит от региона, в котором реализуется проект. Рельеф территории, потребительские предпочтения, необходимый набор сервисов – в Сочи это будет один перечень характеристик, а в Москве – другой», — прокомментировала Ольга Кавжарадзе.

Также директор департамента по развитию продуктов «Неометрии» рассказала про вес каждого из атрибутов проекта в себестоимости, видах и структуре стандартов, и о том, как выстроить внутри компании команду специалистов, способных внедрять их на практике.

Forcities – серия форумов для городов, являющаяся площадкой для проведения деловых мероприятий разного уровня, объединяющей представителей девелоперов, банков и экспертов в сфере недвижимости для обсуждения актуальных трендов и обмена опытом.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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https://neometria.ru/ Застройщик: ООО СЗ “РАФСТРОЙ”, ООО СЗ “Зелёная горка”. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф