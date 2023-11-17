Курское «Динамо» одержало седьмую победу в чемпионате премьер-лиги по баскетболу
В рамках регулярного чемпионата российской премьер-лиги (РПЛ) по баскетболу женская команда «Динамо» из Курска одержала уже седьмую подряд победу. Игра курянок против клуба «Ника-Лузалес» из Сыктывкара закончилась со счетом 79:69. Об этом сообщила мэрия облцентра.
Игра прошла на домашнем арене «Динамо». Первую четверть и большую часть второй гости атаковали и защищались «куда более результативнее курянок». Отставание составляло 12 очков. Однако спортсменки «Динамо» ускорились и сравняли счет (31:31), а затем вышли вперед.
Наиболее результативными игроками курской команды стали Александра Штанько (12 очков), Елизавета Шабанова и Моник Биллингс (по 9 очков).
На сегодня команда находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Она не проиграла ни одного матча.
В первой игре чемпионата РПЛ курянки разгромили столичное «Динамо» со счетом 74:52.