Курское «Динамо» одержало седьмую победу в чемпионате премьер-лиги по баскетболу

В рамках регулярного чемпионата российской премьер-лиги (РПЛ) по баскетболу женская команда «Динамо» из Курска одержала уже седьмую подряд победу. Игра курянок против клуба «Ника-Лузалес» из Сыктывкара закончилась со счетом 79:69. Об этом сообщила мэрия облцентра.

Игра прошла на домашнем арене «Динамо». Первую четверть и большую часть второй гости атаковали и защищались «куда более результативнее курянок». Отставание составляло 12 очков. Однако спортсменки «Динамо» ускорились и сравняли счет (31:31), а затем вышли вперед.

Наиболее результативными игроками курской команды стали Александра Штанько (12 очков), Елизавета Шабанова и Моник Биллингс (по 9 очков).

На сегодня команда находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Она не проиграла ни одного матча.

В первой игре чемпионата РПЛ курянки разгромили столичное «Динамо» со счетом 74:52.

Алина Морозова

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