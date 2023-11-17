Канал «Кино ТВ» в петербургском суде оспорил штраф из-за показа фильма

Кабельному телеканалу «Кино ТВ» удалось оспорить решение суда о назначении штрафа в размере 200 тыс. рублей за показ фильма «V значит Вендетта», сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По документам суда, в эфире телеканала был показана картина с возрастным ограничением 16+, хотя следовало установить 18+. В фильме есть сцены с нетрадиционными сексуальными отношениями и (или) предпочтений.

Защитник ООО «Кино ТВ» в суде выразил несогласие с привлечением СМИ к административной ответственности и указал, что такой рейтинг фильму определили в министерстве культуры РФ. Он также отметил, что «Кино ТВ» — платный кабельный телеканал. Исходя из этого, суд производство по делу прекратил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за показа этого зарубежного фильма главного редактора «Кино ТВ» телеканала оштрафовали на 200 тыс. рублей.

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