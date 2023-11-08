Главного редактора петербургского телеканала оштрафовали за гей-пропаганду

Мировой судья судебного участка №152 Санкт-Петербурга оштрафовал главного редактора телеканала КИНОТВ за распространение фильма «V значит Вендетта», в котором демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения, с пометкой «16+». Фильм должен был иметь маркировку «18+», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Судья счел, что Сергей Катышев, главный редактор и гендиректора телеканала нарушил ч.2 ст.6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения). Суд назначил административный штраф в размере 200 тыс. руб.

Господин Катышев в суде не присутствовал, о причинах своей неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие либо об отложении рассмотрения дела не просил.

В пресс-службе уточнили, что 16 июня с 3:15 до 5:27 телеканал КИНОТВ показывал фильм «V значит Вендетта». Судья опирался на заключение от 29 июня, согласно которому аудитория фильм должна быть ограничена совершеннолетними телезрителями.

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