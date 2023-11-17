Детский хирургический центр в Ростове-на-Дону готов на 94%

Строительная готовность областного детского хирургического центра инновационных технологий в Ростове-на-Дону составляет 94%. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Отмечается, что строительство учреждения ведется с опережением графика. Сейчас в центре ведутся работы по отделке помещений, укладке керамической плитки, монтажу внутренних инженерных систем и пр. Одновременно с этим ведется закупка оборудования.

В медучреждении, рассчитанном на 280 коек, будут проводиться высокотехнологичные операции, включая трансплантацию костного мозга.

Кристина Федичкина