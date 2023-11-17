В Автозаводском районе Нижнего Новгорода снесут 50 домов на улице Янки Купалы

Правительство Нижегородской области опубликовало проект решения о комплексном развитии территории в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Речь идет о земельном участке площадью 26,3 га, который сейчас в основном застроен двухэтажными жилыми домами, так называемой народной стройкой 1950-х годов, сараями и гаражами.

Проект предполагает, что жилые дома расселят, на их месте построят жилые дома общей площадью 432 тыс. кв. м. Жилая площадь в новых домах составит 271 тыс. кв. м, предполагается, что в них разместятся встроенные общественные помещения и подземные парковки.

Предполагается, что строиться новый квартал будет по принципу «двор без машин». В нем также появится школа на 1 тыс. мест и два детских сада на 320 и 340 мест.

Кроме того, власти намерены расчистить водоотводной канал и благоустроить прилегающую территорию.

Перед началом реализации проекта чиновники обещают провести общественные собрания, чтобы учесть мнения жителей по поводу механизма расселения.

Ирина Андреева