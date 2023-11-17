Из-за пожара из здания нижегородского НПП «Полет» эвакуированы 277 человек

В Нижнем Новгороде 17 ноября из-за пожара в здании научно-производственного предприятия «Полет» (производитель оборудования для авиационной связи) эвакуированы 277 человек, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило в 12:00. Через 20 минут возгорание было локализовано, еще через 20 минут огонь был потушен.

Пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. Причина произошедшего устанавливается.

Андрей Репин