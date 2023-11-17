Сотрудник воронежского «Зеленхоза» погиб из-за падения аварийного дерева

В воронежском лесопарке «Оптимистов» при опиловке аварийных деревьев погиб специалист муниципального учреждения «Зеленхоз» Леонид Макаров. Об этом сообщили в городском управлении экологии.

Господин Макаров получил серьезные травмы при падении дерева. На место была вызвана скорая помощь. Медики оперативно прибыли на место, однако не смогли спасти мужчину.

Мэр Вадим Кстенин поручил «Зеленхозу» и руководителю профильного управления оказать содействие семье погибшего в организации похорон, обеспечить предусмотренные выплаты (их размер не называется), и «узнать, чем можно дополнительно помочь семье». Он проработал в учреждении чуть меньше полугода.

Ранее в Липецке в результате падения березы погиб пенсионер. После этого было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии).

Алина Морозова

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