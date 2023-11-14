В Липецке возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины после падения березы
Липецкое управление СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии) по факту гибели 71-летнего мужчины в результате падения березы. Об этом сообщили в ведомстве.
По версии следствия, пенсионер 13 ноября проходил мимо дома №37, когда на него упало дерево. От удара от получил множество травм, был госпитализирован, а 14 ноября скончался в больнице.
«Следствие полагает, что смерть мужчины стала возможной в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, лицами, ответственными за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для горожан»,— считают в СКР.
Ведомство назначило ряд судебных экспертиз. Будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц органов и организаций сферы ЖКХ Липецка.
Мэр города Евгения Уваркина в своем Telegram-канале написала, что на пенсионера упала «большая» береза. Из-за этого он сломал ногу и попал в больницу. «Врачи сделали все возможное. Ранее у него был инфаркт миокарда, жил он с вшитым автоматическим кардиостимулятором. Возможно, это и отразилось на восстановительном периоде»,— рассказала госпожа Уваркина.
Глава города пообещала оказать сыну погибшего всю необходимую помочь, а также найти и наказать виновных в случившемся. В ходе начавшейся по ее инициативе служебной проверки уже установлено, что за год в мэрию и в управляющую компанию (УК) поступило несколько жалоб на состояние березы, которая упала вчера.
«Перекладывание обязанностей между УК и городом по спилу деревьев недопустимо»,— считает мэр.
Она признала, что в Липецке «много сухостоя». В этом году было спилено более 2,3 тыс. опасных деревьев, еще 400 должны быть уничтожены до конца года. Также в ближайшее время планируется объявить торги на снос еще части деревьев, «чтобы за зиму отработать все обращения». Кроме того, дорабатывается муниципальная программа по выделению УК средств на спил аварийных насаждений.