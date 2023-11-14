В Липецке возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины после падения березы

Липецкое управление СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии) по факту гибели 71-летнего мужчины в результате падения березы. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, пенсионер 13 ноября проходил мимо дома №37, когда на него упало дерево. От удара от получил множество травм, был госпитализирован, а 14 ноября скончался в больнице.

«Следствие полагает, что смерть мужчины стала возможной в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, лицами, ответственными за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для горожан»,— считают в СКР.

Ведомство назначило ряд судебных экспертиз. Будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц органов и организаций сферы ЖКХ Липецка.

Мэр города Евгения Уваркина в своем Telegram-канале написала, что на пенсионера упала «большая» береза. Из-за этого он сломал ногу и попал в больницу. «Врачи сделали все возможное. Ранее у него был инфаркт миокарда, жил он с вшитым автоматическим кардиостимулятором. Возможно, это и отразилось на восстановительном периоде»,— рассказала госпожа Уваркина.

Глава города пообещала оказать сыну погибшего всю необходимую помочь, а также найти и наказать виновных в случившемся. В ходе начавшейся по ее инициативе служебной проверки уже установлено, что за год в мэрию и в управляющую компанию (УК) поступило несколько жалоб на состояние березы, которая упала вчера.

«Перекладывание обязанностей между УК и городом по спилу деревьев недопустимо»,— считает мэр.

Она признала, что в Липецке «много сухостоя». В этом году было спилено более 2,3 тыс. опасных деревьев, еще 400 должны быть уничтожены до конца года. Также в ближайшее время планируется объявить торги на снос еще части деревьев, «чтобы за зиму отработать все обращения». Кроме того, дорабатывается муниципальная программа по выделению УК средств на спил аварийных насаждений.

Алина Морозова

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