Новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград»

Атомный ледокол проекта 22220, строящийся на верфи в Санкт-Петербурге, получил название «Сталинград», передает пресс-служба администрации Волгоградской области слова губернатора региона Андрея Бочарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Бочаров заявил на пленуме Волгоградского областного Совета ветеранов, что идею назвать новый атомный ледокол «Сталинград» поддержал президент России Владимир Путин.

Сейчас построены и эксплуатируются три атомных ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Ледоколы строятся на верфях Балтийского завода в Санкт-Петербурге. В рамках проекта 22220 готовят ввести в эксплуатацию атомные ледоколы «Якутия» (2024 год) и «Чукотка» (2026). В планах также строительство ледоколов «Камчатка» (2028) и «Сахалин» (2030).

Эрдни Кагалтынов