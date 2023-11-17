На СвЖД грузоперевозки по маршрутам МТК «Север — Юг» выросли на 14%

В период с января по октябрь 2023 года по Свердловской железной дороге (СвЖД) по маршрутам международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» было отправлено более 420 тыс. тонн грузов. Об этом рассказал начальник Свердловской магистрали Павел Бурцев в рамках форума «Города России», сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам Павла Бурцева, положительную динамику показывают экспортные отправки со СвЖД через приграничные и припортовые станции Самур (республика Дагестан), порт Оля, Трусово (Астраханская область) и Сарахс (Туркменистан): в Азербайджан — на 8% (к январю — октябрю 2022 года), в Грузию — на 61%, в Иран — на 64%, в Турцию — в 2 раза.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, в период с января по октябрь 2023 года Свердловская железная дорога (СвЖД) перевезла 364,9 тыс. контейнеров ДФЭ (+1,6% к показателям аналогичного периода прошлого года). Всего с начала года было перевезено 4,7 млн тонн грузов.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте