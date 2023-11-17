Бывшая сотрудница ГУ ФССП по Пермскому краю предстанет перед судом в третий раз

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил приговор бывшему начальнику отдела УФССП по Пермскому краю Александре Мардановой. Уголовное дело будет возвращено в суд для нового рассмотрения. Мера пресечения для госпожи Мардановой осталась прежней — содержание под стражей. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина

Бывшая сотрудница ГУ ФССП предстанет перед судом уже в третий раз. В январе 2023 года Мотовилихинский суд Перми признал Александру Марданову виновной в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Подсудимая тогда признала вину и заключила досудебное соглашение, дав показания в отношении бывшего главного судебного пристава Игоря Кожевникова и прокурора Индустриального района Сергея Мурая. Тем не менее суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 14 млн руб. Подсудимая подала на этот судебный акт жалобу, настаивая на отсрочке отбывания наказания из-за наличия малолетнего ребенка. Апелляционное представление внесла и прокуратура. В итоге приговор был отменен, дело направили на новое рассмотрение.

В апреле 2023 года тот же суд вновь рассмотрел уголовное дело, признав Александру Марданову виновной и назначив ей наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы. Этот приговор также был обжалован Мардановой. В июне 2023 года Пермский краевой суд отклонил апелляцию, признав приговор законным и обоснованным.