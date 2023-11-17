Реконструкция Пушкинской набережной в Таганроге начнется в декабре

Заключен контракт на проведение реконструкции Пушкинской набережной в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Как пояснили «Ъ» в его пресс-службе, проект реализуется за внебюджетные средства — инвестором выступает ПАО «Газпром». Ранее СМИ сообщали, что компания намерена вложить в реконструкцию набережной около 700 млн руб. Первый этап реконструкции начнется уже в декабре этого года.

Кристина Федичкина