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Реконструкция Пушкинской набережной в Таганроге начнется в декабре

Заключен контракт на проведение реконструкции Пушкинской набережной в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

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Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

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Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Как пояснили «Ъ» в его пресс-службе, проект реализуется за внебюджетные средства — инвестором выступает ПАО «Газпром». Ранее СМИ сообщали, что компания намерена вложить в реконструкцию набережной около 700 млн руб. Первый этап реконструкции начнется уже в декабре этого года.

Кристина Федичкина

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