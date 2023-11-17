В Сочи нашли тело туриста, купавшегося в шторм

В Сочи обнаружили тело мужчины, отправившегося купаться в море при шторме в 3,5 балла. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По данным ведомства, тело нашли в 10 метрах от берега. Очевидцы заявили, что мужчина отдыхал в районе пляжа «Чайка-1» с женщиной. Позднее пара отправилась купаться в штормовом море.

Женщину обнаружили на удалении 25 м от берега. Туристку вытащили из воды при помощи спасательного жилета и страховочной веревки. Пострадавшую и тело погибшего передали врачам скорой помощи.

Анастасия Донскова

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