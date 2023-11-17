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Ярославское МУФАС возбудило дело из-за цен на авиатопливо

Ярославское межрегиональное УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Наши авиалинии» из-за нарушений при установлении и взимании платы за услуги по обеспечению заправки воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Рыбинский линейный отдел полиции Северного ЛУ МВД России на транспорте обратился в ярославское МУФАС с просьбой проверить цены на авиатопливо, установленные ООО «Наши авиалинии». Антимонопольная служба установила, что организация занимается заправкой воздушных судов и является субъектом естественной монополии, поэтому цены на топливо должны регулироваться государством.

«В данном случае, общество самостоятельно установило и взимает плату за услуги по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом»,— сообщили в МУФАС. В отношении компании возбудили дело. Если ведомство установит вину, ей назначат штраф.

Алла Чижова

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