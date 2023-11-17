Юрий Мишанков в третий раз стал главой Россошанского района Воронежской области

Большинством голосов местных депутатов Юрий Мишанков 17 ноября переназначен на должность главы администрации Россошанского района Воронежской области, одного из крупнейших в регионе. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в райадминистрации. Назначение подтвердили в правительстве региона.

У господина Мишанкова, таким образом, будет уже третий срок во главе района. Он руководил администрацией с 2017 года, в 2020-м был переизбран во второй раз. До 2017-го управленец был сити-менеджером Россоши, а район возглавил после отставки с поста главы Ивана Алейника.

Новый срок господина Мишанкова должен длиться до сентября 2028 года.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте