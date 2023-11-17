«Китай и США не представляют друг для друга экзистенциальной угрозы»

В мире подводят итоги встречи лидеров США и Китая в Калифорнии. Пока китайские массмедиа рисуют картину огромной дипломатической победы Си Цзиньпина, западные СМИ рассуждают о том, что заставило китайского лидера пойти на переговоры с президентом США, о вынужденности и неизбежности взаимодействия двух стран и о том, как долго продлится новая «оттепель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque/File Photo, Reuters Джо Байден и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque/File Photo, Reuters

Несмотря на встречу президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина… отношения между США и Китаем остаются напряженными. Некоторые американцы называют это новой холодной войной, но Китай не СССР. У США не было экономической взаимозависимости с Советами, в то время как объем торговли с Китаем составляет полтриллиона долларов. И если частичное устранение связей, декаплинг… в вопросах безопасности полезно, то экономический декаплинг был бы чрезвычайно дорогим и немногие из союзников (США.— «Ъ») последовали бы по этому пути. Большее количество стран считает Китай своим главным торговым партнером, чем США… Другие аспекты взаимозависимости, такие как изменение климата или пандемии, подчиняются законам физики и биологии, что также делает декаплинг невозможным. Ни одна страна не может решить эти транснациональные проблемы в одиночку.

Как бы то ни было, США и Китай обречены оставаться в ситуации одновременного сотрудничества и соперничества. И это не похоже на сдерживание холодной войны.

Союзники и партнеры, такие как Индия, обладают активами, которых нет у Китая, а совместная экономическая мощь демократических союзников превосходит ту, что есть у Китая (вместе с Россией), и будет превосходить на протяжении всего века. Если США надеются трансформировать Китай по сценарию, похожему на распад советского режима в конце холодной войны, то они будут разочарованы. Китай слишком велик, чтобы Америка смогла напасть на него, или для того, чтобы понудить к внутренним изменениям. Справедливо и обратное. Китай и США не представляют друг для друга экзистенциальной угрозы.

Самым важным в четырехчасовом саммите в Калифорнии… было то, что он вообще состоялся… Что привело господина Си за стол переговоров? Прежде всего его желание придать ускорение экономике Китая, страдающей от медленного роста, высокой безработицы среди молодежи и падающего рынка недвижимости… Вряд ли господин Байден тешит себя иллюзиями по поводу того, что собой представляет правление Си. Но учитывая бушующие на Украине и Ближнем Востоке конфликты, ему необходимо влияние Китая, которое служило бы тормозом в отношении таких стран-изгоев, как Россия, Северная Корея и Иран.

Одними разговорами не всегда можно помочь делу в мировой политике, в чем Западу пришлось болезненно убедиться в случае с Россией. Но они по крайней мере могут помочь тому, чтобы смягчить или устранить недопонимания. Поэтому возобновление военных контрактов и договоренность о телефонных переговорах между Джо Байденом и Си Цзиньпином — это хороший результат в остальном довольно бедной на результаты американо-китайской встречи на высшем уровне в Калифорнии.

Две великие державы уже сталкивались в Южно-Китайском море и водах вокруг Тайваня, так что прямые переговоры могут иметь деэскалирующий эффект… Однако «конкуренцию» между двумя странами, о которой снова говорил Байден, невозможно устранить по телефону. С подъемом Китая они стали классическими стратегическими соперниками: в политике, экономике и военном отношении. Си на встрече, видимо, не делал тайны из того, что он готов решать вопрос Тайваня силой.

К сожалению, к этому нужно относиться серьезно. Байден в этот раз оставил открытым вопрос, будет ли он в таком случае вмешиваться военным путем. Это был бы шаг, потенциальные глобальные последствия которого сильно превосходили бы те, которые уже были вызваны (военными конфликтами.— «Ъ») на Украине и в Газе.

Для начала хорошие новости: главы двух крупнейших экономик мира Си Цзиньпин и Джо Байден, кажется, смогли найти общий знаменатель. Вооруженные силы двух стран возобновляют контакты на высшем уровне. Этот шаг давно назрел.

Плохая новость: стабилизация отношений, к которой Си и Байден стремились и которой они достигли, хрупка.

Отношения остаются непредсказуемыми, потому что по центральным спорным моментам позиции диаметрально противоположны.

Байден дает понять, что США находятся в системной конкуренции с Китаем, и в очередной раз называет Си диктатором. Си Цзиньпин напротив не согласен с таким взглядом на эти отношения и возражает ему… Байден хочет продолжать внешнюю политику, опирающуюся на альянсы. Си видит в этом окружение Китая, прежде всего в Индо-Тихоокеанском регионе. Пожалуй, самый опасный пункт — Тайвань. Хотя и Си, и Байден заявили о том, что заинтересованы в стабильности в Тайваньском проливе. Но оба возлагали вину за то, что эта стабильность под угрозой, друг на друга… Без сближения по этим центральным пунктам две великие державы могут быстро вернуться к эскалации ухудшения отношений… После встречи в Сан-Франциско отчетливо видно, что президенты двух стран действительно заинтересованы в стабильности и предсказуемости отношений. Мотивация Си Цзиньпина имеет, видимо, прежде всего экономическую природу. Его страна стоит перед серьезными проблемами и стагнацией… Байден преследует прежде всего политические цели с учетом выборов через год…

Единодушные похвалы в адрес китайско-американского саммита в Китае, США и со стороны мирового сообщества… отражают эпохальное значение этой встречи… Сан-Франциско должен стать новой отправной точкой для стабилизации китайско-американских отношений… В ходе встречи президент Си прозорливо отметил, что Китай и США должны совместно развивать правильное восприятие, эффективно решать разногласия, совместно продвигать взаимовыгодное сотрудничество, вместе разделять ответственность, которая лежит на них как на великих державах, и совместно продвигать международный обмен между людьми. Эти пять столпов и основание для стабильного развития отношений между Китаем и США. Добрая воля и искренность Китая в желании развивать китайско-американских отношений всегда были последовательными… Вашингтон тоже должен продемонстрировать правильное поведение с партнерами по вопросам, которые волнуют китайский народ. Мы отметили, что президент Байден повторил пять обещаний, данных на встрече на Бали… Однако эти заявления нуждаются в подтверждении конкретными действиями.

Очевидно, что лучше, когда президенты двух крупнейших мировых держав разговаривают друг с другом, чем когда они друг друга избегают. Встреча 15 ноября позволила хоть на какое-то время вернуться к нормальному диалогу после череды кризисов…

С другой стороны, страны не достигли значительного прогресса в решении основных вопросов. Впрочем, вряд ли могло быть иначе на встрече, которая, очевидно, станет последней перед президентскими выборами, запланированными на 2024 год в США, где любая тема, кроме Китая, сейчас предмет споров между демократами и республиканцами. В Калифорнии диалог источал недоверие. И гневная реакция Китая на слова (Джо Байдена.— «Ъ») о «диктаторе»… тому лучшее подтверждение.

Один изо всех сил пытается привлечь азиатские страны на сторону США, другой рекламирует Китай как страну для инвестиций: после саммита, который должен был заложить основу для сдержанной, но ожесточенной конкуренции, Джо Байден и Си Цзиньпин принялись действовать.

«Мы здесь, чтобы остаться»,— заявил президент США в четверг в своем вступительном слове перед лидерами и руководителями, собравшимися в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Си Цзиньпин же встретился в четверг с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и президентом Перу Диной Болуарте, чтобы напомнить Соединенным Штатам, что Китай вложил значительные средства в территории, которые когда-то находились под влиянием США.

В этой атмосфере беспощадной экономической, технологической и стратегической конкуренции трудно сказать, продлится ли оттепель.

Когда президент Байден встретился с президентом Си Цзиньпином, между ними наблюдалось тонкое, но очевидное изменение в динамике отношений между двумя странами, которые последние несколько лет осуждают друг друга, стараются ослабить и вводят взаимные санкции.

Первый раз за многие годы китайскому лидеру отчаянно нужно от США несколько вещей. В их списке у господина Си значилось возобновление американских финансовых инвестиций в Китай и перерыв в серии экспортных технологических ограничений, которые по меньшей мере временно ослабили способность Пекина производить самые подвинутые полупроводники и взрывными темпами развивать искусственный интеллект.

Все это может помочь в понимании того, почему советники господина Байдена смогли довольно быстро, по китайским дипломатическим стандартам, договориться о прекращении потока в США химических веществ для фентанила и о возобновлении диалога на военном уровне, что весьма важно для двух супердержав, чьи вооруженные силы готовы столкнуться друг с другом каждый день.

Бессодержательное выступление господина Си (на встрече с американскими бизнесменами.— «Ъ») подчеркивает, что вряд ли кто-то из присутствовавших мог ожидать чего-то ясного и прозрачного в выступлении лидера второй по величине экономики мира. Они находились там как проявление политической поддержки, которая, как они надеются, может получить должное вознаграждение от коммунистического режима господина Си.

Всего два десятилетия назад Китай находился на пути экономических реформ и следовал правилам мировой торговли и соответствующего порядка. В то время руководители западных компаний использовали встречи с китайскими чиновниками как возможность объяснить, как работает их бизнес, и убедить Китай активнее открываться (для западного бизнеса.— «Ъ»). И сейчас господин Си еще иногда делает символические жесты, приглашая в страну иностранный бизнес, как, например, ранее в этом году было в ходе переговоров Китая с иностранными финансовыми инвесторами.

Но сейчас стало очевидно, что многое изменилось. Господин Си потратил бОльшую часть времени своего пребывания во главе страны с 2012 года на то, чтобы усилить контроль Коммунистической партии за экономикой. Это произошло параллельно с трендом экономического национализма, который выразился в программе «Сделано в Китае 2025».

Господин Си был рад пожертвовать интересами иностранного бизнеса, чтобы укрепить свой контроль. Его удушение законодательной системы Гонконга заставило уехать многих представителей иностранного бизнеса. Репрессии Пекина в отношении уйгурских мусульман создали большие репутационные риски для американских производителей. А его военные угрозы Тайваню несут в себе риски деструктивной войны.

Подготовили Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик, Николай ЗубовА