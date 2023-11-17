Больше 100 недоношенных детей спасли врачи в Удмуртии

По итогу 10 месяцев 2023 года в Перинатальном центре 1 РКБ в столице Удмуртии выходили 38 детей весом менее 1 кг и 63 ребенка с весом от 1 до 1,5 кг. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, самым маленький ребенок при рождении весил 470 гр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии минздрава Удмуртии Елены Сахабутдиновой, смертность среди недоношенных детей снизилась с внедрением новых технологий. В настоящее время учреждение использует новые подходы к антибактериальной терапии, респираторные технологии с применением аппаратов высокочастотных ИВЛ.