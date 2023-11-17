«Ведомости»: Беглов с высокой вероятностью пойдет на переизбрание в 2024 году

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с большой вероятностью пойдет на переизбрание на новый срок. Об этом со ссылкой на близких к администрации президента РФ источников 17 ноября сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным собеседников издания, никаких препятствий к участию господина Беглова в плановых выборах 8 сентября 2024 года нет.

Также СМИ отмечает, что в Петербурге уже начали формировать неформальный предвыборный штаб, который будет заниматься кампанией по переизбранию губернатора в следующем году. К процессу после президентских выборов в марте 2024 года может присоединиться вице-губернатор Псковской области Александр Серавин, который был среди политтехнологов, работавших над предвыборной кампанией Александра Беглова в 2019 году.

В администрации Петербурга информацию о планах губернатора идти на следующие выборы пока не комментируют.

Напомним, что 3 октября 2018 года Александр Беглов был назначен исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга указом президента РФ Владимира Путина. 8 сентября 2019 года господин Беглов победил на выборах, явка на которые в Петербурге составила 30,05%.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте