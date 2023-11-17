Башкирия заняла второе место в стране по объему промышленной ипотеки, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. В России льготная промышленная ипотека (3-5% годовых на строительство, реконструкцию или закупку объектов недвижимости для промышленного производства) запущена в 2022 году. За это время предприятия Башкирии оформили 30 промышленных кредитов на общую сумму около 1 млрд руб. Среди них — Уфимский завод металлоконструкций, Уфимский вентиляционный завод, концерн «ИНМАШ», строительная компания «Регион» «Фабрик косметик», «Корона» и «Промполимер».

На первом месте рейтинга — Московская область.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте