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Нижегородские полицейские задержали наркокурьера с 1,5 кг мефедрона

В Нижегородской области сотрудники полиции обнаружили почти 1,5 кг мефедрона, спрятанные за обшивкой багажного отделения автомобиля, за рулем которого находился 19-летний молодой человек.

По данным полиции, также у водителя изъяты мобильнее телефоны и банковские карты. На допросе молодой человек рассказал, что купил наркотики через закладку. Аналогичным образом он планировал продавать мефедрон на территории Приволжского федерального округа.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Молодой человек арестован, следователи проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Андрей Репин

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