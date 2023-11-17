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В Ростовской области урожай вырос зерновых культур и овощей

К началу ноября в хозяйствах Ростовской области намолочено 16 млн т зерна, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Урожайность зерновых составила 44,7 ц с одного га, что на 5,7% выше показателя 2022 года.

Кукурузы собрано 425,2 тыс. т (+43,7%), семян подсолнечника намолочено 2,1 млн т (+47,4%). Также в области собран большой урожай сахарной свеклы — 796,8 тыс. т (+29,1%).

Овощей собрано 526,3 тыс. т, что выше уровня прошлого года на 21,6%. Картофеля собрано 365,6 тыс. т. Основными производителями овощных культур и картофеля, по-прежнему, являются личные хозяйства населения, которые собрали 355,7 тыс. т, или 67,6% от валового сбора овощей во всех категориях хозяйств и 170,9 тыс. т, или 46,7% от валового сбора картофеля во всех категориях хозяйств.

Кристина Федичкина

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