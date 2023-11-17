Суд в Ленобласти утвердил приговор осужденному бизнесмену и активисту Скурихину

Ленинградский областной суд утвердил вынесенный ранее Ломоносовским районным судом приговор предпринимателю и активисту Дмитрию Скурихину. Об этом со ссылкой на интернет-проект «Сетевые свободы» 17 ноября сообщает «Закс.ру»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

«Дмитрию Скурихину утвердили приговор за повторную дискредитацию армии»,— говорится в сообщении. Апелляционную жалобу, поданную адвокатами господина Скурихина суд оставил без удовлетворения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале августа Дмитрия Скурихина приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 280.3 (максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы).

Господин Скурихин несколько лет расписывал политическими лозунгами фасад своего магазина в селе Русско-Высоцкое в Ленобласти. После начала специальной военной операции, в частности, он писал призывы остановить боевые действия на территории Украины и требования отставки президента России.

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