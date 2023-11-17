Петербургский культурный форум в 2024 году может пройти на «Острове фортов» в Кронштадте

В 2024 году Санкт-Петербургский международный культурный форум может пройти на площадке Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра в Кронштадте. Соответствующее соглашение на полях Культурного форума — 2023 подписали руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и директор АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» Владимир Кехман.

По словам господина Кехмана, форум-2024 может объединить две площадки — Главный штаб и «Остров фортов». Госпожа Шойгу, в свою очередь, отметила, что комплекс в Кронштадте располагает 15 тыс. кв. м полностью оборудованных площадей для проведения выставочных мероприятий, 2,5 тыс. кв. м дополнительных пространств для временных экспозиций, конференц-залом на 300 мест, а также «комплексом оснащенных мультимедийным оборудованием вместительных залов-переговорных, подходящих для проведения деловых встреч, круглых столов, тематических и технических сессий» (цитата по «Фонтанке»).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Культурный форум в Петербурге в следующем году может изменить даты проведения. Как отметил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, это связано с погодными условиями в Петербурге. Среди рассматриваемых вариантов — начало сентября или период былых ночей.

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