Культурный форум в Петербурге может изменить даты проведения в 2024 году

В России задумались сдвинуть даты проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой указал, что дело в погоде, передает ТАСС.

Проводить мероприятие в ноябре изначально решили из-за небольшой загруженности месяца событиями. Однако погодные условия в Северной столице вынуждают организаторов задуматься о том, чтобы перенести форум на другое время.

Господин Толстой указал, что в 2024 году международное событие могут провести в более комфортное с точки зрения погоды время. Среди рассматриваемых вариантов — начало сентября или период былых ночей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что культурный форум анонсировал свою программу. В этом году его посетят более участники из более 70 стран.

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