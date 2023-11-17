«По уровню luxury Mume уверенно опережает Soluxe и "Мистера Ли"»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о китайском Mume, кухню которого возглавил шеф-повар Джеки Ву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mume Фото: Mume

В отличие от полутайных ресторанов в «Чайнатауне» на Мичуринском, новый китайский Mume находится на 90-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», но, чтобы найти вход в него, тоже надо изрядно поплутать.

Нашедшим в награду предлагается панорамный вид на столицу с высоты птичьего полета, премиальный интерьер от сингапурского агентства Hot Design Folks в стиле модерн и меню шеф-повара Джеки Ву, в чьем послужном списке пятизвездочный отель Marina Bay Sands в Сингапуре и мишленовский ресторан Duddell’s в Гонконге.

По уровню luxury новый Mume уверенно опережает и Soluxe, и «Мистера Ли». Самое экономное решение — дегустационный сет за 9,5 тыс. руб., в который входят трио закусок, три вида дим-самов, филе красного окуня с соусом хуадяо, хрустящий трепанг, фаршированный креветками, в соусе из лобстера и черной икры и кокосово-манговый пудинг.

По основному меню можно взять на четверых утку по-пекински за 8,5 тыс. руб., которая подается в три курса — магре с манго на тостах, целая утка с блинчиками и фунчоза с утиным рубленым фаршем и древесными грибами, обжаренными в воке.

Также обязателен к «шерингу» тофу на бамбуковых углях с хрустящей чесночной стружкой, всего-то за 1,3 тыс. руб. А вот от скромной порции риса с морским ушком «абалон» за 4,4 тыс. руб. в целях экономии можно и отказаться.