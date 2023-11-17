«Роза Хутор» передал в дар библиотекам Сочи тираж книги «История Красной Поляны»

Презентация двухтомной монографии Дмитрия Андреева, которая прошла в Центральной библиотеке города, вызвала огромный интерес у профессионального сообщества.

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Ее гостями стали более полусотни экскурсоводов, историков, краеведов Сочи. Сегодня, изданная при поддержке горного курорта «Роза Хутор» книга, - единственный исследовательский труд, который обобщил фактические сведения обо всех этапах развития уникального поселка Красная Поляна.

- Сохранение исторического наследия – один из ключевых компонентов повестки устойчивого развития «Роза Хутор». Зачастую ценные знания об отдаленных событиях, происходивших здесь, необходимо собирать по крупицам. Именно поэтому курорт активно поддерживает историков и краеведов по выявлению, описанию и популяризации историко-культурного наследия горного кластера Сочи, понимая, что без прошлого нет будущего, - сказал директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

«История Красной Поляны» - глубокая и хорошо иллюстрированная работа, которая в деталях показывает историю возникновения горного поселка, особенности его самобытного населения начиная от древних времен до конца XX века. Автор книги – историк и краевед Дмитрий Андреев, известен трудами, посвященными изучению Западного Кавказа. Подготовка новой книги «История Красной Поляны» продолжалась более пяти лет. В ней использованы обширные данные архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ставрополя и Тбилиси, а также малоизвестные литературные источники. Книга содержит большое количество старинных фотографий, портретов, топографических карт, схем и иллюстраций, что позволяет более тонко ощутить пульс жизни горного поселка.

- Долгое время я занимаюсь туризмом, всегда интересовался историей горного Причерноморья. Но всеобъемлющего труда, посвященного этой теме не нашел. За годы работы над книгой я изучил порядка 600 архивных дел. Надеюсь, что мой труд станет полезным как для ученых-исследователей, так и для самого широкого круга влюбленных в Красную Поляну и окрестные горы, - поделился автор издания «История Красной Поляны» Дмитрий Андреев.

Книга вышла тиражом 500 экземпляров. Часть из них уже поступила во все учебные заведения Сочи. Более сотни экземпляров переданы библиотечной системе и музеям города. Монография Дмитрия Андреева будет представлена во всех 49 библиотеках Сочи, а также в трех музеях, в каждом из учреждений появится по два экземпляра.

- Красная Поляна – популярный курорт, который привлекает миллионы туристов и жителей города своими современными достижениями. При этом история этого места, то, с чего все начиналось, вызывает огромный интерес. Уверена, что монография Дмитрия Андреева будет полезна не только тем, кто хочет узнать больше о Красной Поляне, но и экскурсоводам, они смогут использовать фактические данные книги разрабатывая новые маршруты. Поэтому мы с радостью поддерживаем инициативы «Роза Хутор» по взаимодействию с библиотеками города. Ранее курорт уже передал библиотечным системам Сочи уникальные издания «Сказки горного Черноморья» и монографию ученого Анатолия Кудактина «Бурый медведь на Кавказе». Мы очень надеемся, что книга Дмитрия Андреева «История Красной Поляны», которая заканчивается описанием событий 90-х годов прошлого века, продолжит свое повествование до наших дней, и мы увидим еще один том, - отметила начальник управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова.

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