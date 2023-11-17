Зарубежные СМИ: Как проходит операция Израиля в секторе Газа?

Премьер-министр Израиля заявил, что попытки сократить жертвы среди гражданских в секторе Газа не увенчались успехом, и обвинил в этом «Хамас». По его словам, боевики не позволяют людям перебраться в более безопасные места. Тем временем израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что армия взяла под контроль западную часть Газы и переходит к новому этапу операции. Он также рассказал о «важных находках» на территории крупнейшей больницы сектора «Аш-Шифа». По данным армии, там обнаружено тело 65-летней заложницы, склад оружия и вход в подземный тоннель. Но доказательства, представленные Израилем, убеждают не всех сторонних наблюдателей. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun , Reuters Фото: Ronen Zvulun , Reuters

Армия Израиля второй день обыскивает больницу «Аш-Шифа», пишет The New York Times. Иерусалим заявляет, что там находится секретная база «Хамаса». В качестве доказательства представлено фото, на котором, как утверждается, изображен вход в подземный тоннель. Но, как уточняет газета, проверить подлинность снимка невозможно.

Официальные лица в Израиле говорят, что поиск будет медленным из-за больших рисков для безопасности. Кроме того, «Хамас» знал о приближении военных, и у него было время уничтожить улики, поясняют власти. Действия Израиля в «Аш-Шифе» также поддерживают США, но в Белом доме заявили, что не собираются делиться данными спецслужб на этот счет.

«Хамас», в свою очередь, отрицает, что больница была командным центром боевиков. В этой версии, как отмечает The Guardian, усомнились и британские врачи, работающие в «Аш-Шифе». Действия Израиля уже осудили в Human Rights Watch, подчеркнув, что больницы охраняются международным право и отменить эту защиту можно, только если доказать, что здания используют как военные объекты. Пока Израиль не представил таких доказательств, подчеркивают правозащитники.

Тем временем на Западе растет недовольство по поводу ситуации в «Аш-Шифе», и для Израиля критически важно подтвердить свою правоту. Мировое сообщество обеспокоено гуманитарной обстановкой в секторе Газа. Местные телеком-компании заявляют, что все источники энергии, питающие сеть, отключены. Израиль якобы не позволяет провозить топливо, опасаясь, что его будет использовать «Хамас». The Washington Post пишет, что из-за отключения сетей волонтеры не могут связаться с врачами в «Аш-Шифе». Там нет воды, еды и электричества, и о состоянии нескольких сотен пациентов ничего неизвестно.

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