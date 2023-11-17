Возбуждено дело об афере при трудоустройстве курских учителей на 5 млн рублей

В Курской области следственный орган возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии) по факту фиктивного трудоустройства трех учителей в школу Льговского района. Об этом сообщила облпрокуратура. Причиненный ущерб составляет более 5 млн руб.

В ходе проверки Льговской межрайонной прокуратуры было установлено, что с 2019 года по 30 июня 2023-го директор школы оформил документы о принятии на должности учителей трех женщин, которые в итоге не работали в учебном заведении. Их банковские карты находились у главы бюджетного учреждения, он распоряжался поступающими на них зарплатами по своему усмотрению.

В прокуратуре региона отказались называть «Ъ-Черноземье» имя директора и номер школы, однако пояснили, что речь шла о фиктивном трудоустройстве женщин на должности учителя физкультуры и воспитателей группы продленного дня.

Алина Морозова

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