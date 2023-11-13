Директора курской школы заподозрили в мошенничестве с зарплатой учителей

Прокуратура направила следствию материалы проверки школы в Льговском районе Курской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Проверка установила, что «в период с 2019 года по 30 июня 2023 года» директор (его имя на раскрывается) оформил документы о принятии на должности учителей трех женщин. Фактически они не работали, а их банковские карты находились у директора, который распоряжался полученной зарплатой. Ущерб оценивается в сумму свыше 5 млн руб.

Олег Мухин

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