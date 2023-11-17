На замену тротуарной плитки на улице Ленина в Уфе потратят более 58 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на двух конкурсах 7 декабря выберет подрядчиков устройства покрытия гранитной тротуарной плиткой территории перед Государственным концертным залом (ГКЗ) «Башкортостан» и перед кинотеатром «Родина» по улице Ленина, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена контрактов составляет 58,25 млн руб. На покрытие плиткой территории перед ГКЗ «Башкортостан» направят 36,85 млн руб., перед кинотеатром «Родина» — 21,4 млн руб. Большую часть средств оплатит бюджет республики, меньшую – бюджет Уфы.

Работы перед ГКЗ необходимо выполнить до 8 мая, перед «Родиной» — до 1 июня 2024 года. Подрядчик должен уложить плитку, заменить тротуары, люки, отремонтировать гранитные ступени, бортовые камни.

Майя Иванова

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